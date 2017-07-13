Жінку здуло під час зльоту літака на Карибах

Копирайт изображения PRINCESS JULIANA AIRPORT Image caption Злітно-посадкові смуги аеропорту починається за 50 метрів від пляжу

Новозеландська туристка загинула на острові Сен-Мартен в Карибському морі, спостерігаючи за тим, як злітає літак з міжнародного аеропорту принцеси Юліани.

У цьому аеропорті лайнери мають летіти над головами туристів через невелику довжину злітної смуги.

Як повідомляє місцева поліція, 57-річна жінка дивилася на літак, тримаючись за паркан аеропорту, проте, її знесло сильним повітряним потоком від двигунів Boeing 737.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, туристка впала і вдарилася головою об бетонну конструкцію. Жінку відвезли до лікарні, проте, врятувати її не вдалося.

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Карибський острів Сен-Мартен (або Сінт-Мартен) поділений на дві приблизно однакові частини між Францією і Нідерландами. Аеропорт принцеси Юліани і прилеглий до нього пляж Махо розташовані на голландській стороні.

Завдяки можливості дивитися на зліт і посадку лайнерів з мінімальної відстані пляж став дуже популярним у авіаспоттеров - людей, які захоплюються спостереженням за літаками.

Злітно-посадкові смуги аеропорту починається за 50 метрів від пляжу. По периметру повітряної гавані встановлені знаки, які попереджають про небезпеку.

Міжнародний аеропорт принцеси Юліани вважається одним з найнебезпечніших у світі - довжина його смуг всього 2300 метрів.

Таблички, що попереджають про небезпеку спостереження за літаками, стоять по периметру огорожі аеропорту.

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Попри це, десятки туристів стоять, вчепившись в сітку паркану, і роблять селфі.

На деяких записах в інтернеті видно, як ноги любителів гострих відчуттів відриваються від землі під дією повітряного потоку з двигунів лайнерів.

Багато туристів їдуть на нідерландську сторону острова спеціально заради спостереження за літаками.

Поліція регулярно попереджає туристів про небезпеку.