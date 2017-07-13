Компанія-виробник телефонів Vertu збанкрутувала

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Компанія-виробник люксових телефонів Vertu, вартість яких коливалася у межах кількох ‎тисяч доларів, оголосила про банкрутство.‎

Vertu інкрустувалися дорогоцінними металами і камінням, і за словами експертів, ‎останнім часом не витримували конкуренції з боку виробників смартфонів, які також ‎пропонували налаштувати зовнішній вигляд своїх девайсів під вимоги клієнтів.‎

‎"Це незвично: вони виробляли мало телефонів і за ‎неймовірно високими цінами", - розповів ВВС аналітик IHS Technology Ієн Фогг.‎

За його словами, в одній із останніх моделей Vertu використовувала для екранів синтетичний ‎сапфір. Apple колись теж хотіла використовувати цей матеріал за його стійкість, проте ‎полишила ідею через виробничі проблеми.‎

‎"З цим матеріалом складно працювати, - пояснив пан Фогг. - Єдина практична перевага - це ‎те, що екран смартфона буде важко розбити".‎

Пан Фогг зазначив, що останнім часом багато компаній-виробників смартфонів пропонували ‎клієнтам інкрустацію девайсів коштовностями - це не було унікальною пропозицією на ‎цьому ринку.‎‎

Копирайт изображения Vertu Image caption Кілька тисяч доларів - стільки коштував інкрустований коштовностями телефон Vertu

Vertu була заснована компанією Nokia у 1998 році, та у 2012 її продали, і Vertu почала ‎використовувати операційні системи Android на своїх пристроях.‎

У березні минулого року тодішній китайський власник Vertu продав компанію турецькому ‎бізнесмену із Парижа.