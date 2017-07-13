Компанія-виробник телефонів Vertu збанкрутувала
Компанія-виробник люксових телефонів Vertu, вартість яких коливалася у межах кількох тисяч доларів, оголосила про банкрутство.
Vertu інкрустувалися дорогоцінними металами і камінням, і за словами експертів, останнім часом не витримували конкуренції з боку виробників смартфонів, які також пропонували налаштувати зовнішній вигляд своїх девайсів під вимоги клієнтів.
"Це незвично: вони виробляли мало телефонів і за неймовірно високими цінами", - розповів ВВС аналітик IHS Technology Ієн Фогг.
За його словами, в одній із останніх моделей Vertu використовувала для екранів синтетичний сапфір. Apple колись теж хотіла використовувати цей матеріал за його стійкість, проте полишила ідею через виробничі проблеми.
"З цим матеріалом складно працювати, - пояснив пан Фогг. - Єдина практична перевага - це те, що екран смартфона буде важко розбити".
Пан Фогг зазначив, що останнім часом багато компаній-виробників смартфонів пропонували клієнтам інкрустацію девайсів коштовностями - це не було унікальною пропозицією на цьому ринку.
Vertu була заснована компанією Nokia у 1998 році, та у 2012 її продали, і Vertu почала використовувати операційні системи Android на своїх пристроях.
У березні минулого року тодішній китайський власник Vertu продав компанію турецькому бізнесмену із Парижа.