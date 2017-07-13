Індія заборонила викидати сміття у Ганг

Копирайт изображения AFP Image caption Для індусів річка Ганг - священна, що не заважає місцевій промисловості зливати у неї відходи

Вищий суд Індії із питань довкілля заборонив викидати сміття ближче, ніж за 500 метрів від берега ‎дуже забрудненої річки Ганг.‎

Національний екологічний трибунал заявив, що ситуація із забрудненням потребує негайного ‎втручання. Суд встановив штраф за викидання сміття у Ганг у майже 800 доларів.‎

Суд також постановив, щоб влада штату Уттар-Прадеш прибрала від берегової лінії сотні шкіряних фабрик, які забруднюють річку хімікатами і промисловим сміттям. Водночас заводи - головне місце ‎працевлаштування багатьох людей у цьому регіоні.

Рішення Національного трибуналу обов'язкові до виконання, але їх все ще часто ‎оскаржують у вищих судах і Верховному суді Індії. Крім того, трибунал не має власного органу для ‎втілення своїх рішень чи контролю за ними, і у цьому питання вимушений ‎покладатися виключно на місцеву владу.‎

Річка Ганг - священна для індусів, проте у останні десятиріччя рівень її забруднення ‎індустріальним сміттям і мертвими тілами, які скидають у річку родини померлих, що не можуть ‎дозволити собі церемонію поховання, викликає занепокоєння багатьох.‎

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді обіцяв виділити кілька мільярдів доларів для масштабного ‎очищення річки, але активісти кажуть, що процес очищення Гангу все ще дуже повільний.‎