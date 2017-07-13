Індія заборонила викидати сміття у Ганг
Вищий суд Індії із питань довкілля заборонив викидати сміття ближче, ніж за 500 метрів від берега дуже забрудненої річки Ганг.
Національний екологічний трибунал заявив, що ситуація із забрудненням потребує негайного втручання. Суд встановив штраф за викидання сміття у Ганг у майже 800 доларів.
Суд також постановив, щоб влада штату Уттар-Прадеш прибрала від берегової лінії сотні шкіряних фабрик, які забруднюють річку хімікатами і промисловим сміттям. Водночас заводи - головне місце працевлаштування багатьох людей у цьому регіоні.
Рішення Національного трибуналу обов'язкові до виконання, але їх все ще часто оскаржують у вищих судах і Верховному суді Індії. Крім того, трибунал не має власного органу для втілення своїх рішень чи контролю за ними, і у цьому питання вимушений покладатися виключно на місцеву владу.
Річка Ганг - священна для індусів, проте у останні десятиріччя рівень її забруднення індустріальним сміттям і мертвими тілами, які скидають у річку родини померлих, що не можуть дозволити собі церемонію поховання, викликає занепокоєння багатьох.
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді обіцяв виділити кілька мільярдів доларів для масштабного очищення річки, але активісти кажуть, що процес очищення Гангу все ще дуже повільний.