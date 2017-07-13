Лю Сяобо: помер найвидатніший правозахисник Китаю

Копирайт изображения AFP Image caption У Лю Сяобо діагностували термінальний рак

Лауреат Нобелівської премії миру Лю Сяобо, найвідоміший правозахисник і дисидент в Китаї, помер у віці 61 року.

За місяць до смерті Лю перевели з в'язниці в лікарню на північному сході Китаю через рак печінки, який перейшов в останню стадію.

Лю Сяобо, університетський професор, який став правозахисником, в 2009 році був засуджений до 11 років ув'язнення за "підривну діяльність".

У 2010 йому присудили Нобелівську премію за "тривалу ненасильницьку боротьбу за фундаментальні права людини в Китаї".