Директор "Борисполя": "Ми відновлюємо перемовини з Ryanair"

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"Бориспіль" відновлює перемовини з Ryanair щодо виходу ірландського лоукостера на український ринок. Про це у своєму Facebook написав директор аеропорту Павло Рябікін.

"Ми відновлюємо перемовини з Ryanair у форматі міністерство - аеропорт "Бориспіль" - Ukraine Investment Promotion Office", - написав він.

Пан Рябікін зауважив, що лоукостери мають прийти на український ринок і для цього потрібна відновідна нормативна база.

Раніше цього тижня Ryanair вже почав повертати гроші за придбані квитки з України.

У понеділок Ryanair заявила про свою відмову від виходу на український авіаринок.

Ірландська компанія звинуватила керівників "Борисполя" у лобізмі інтересів одного перевізника - МАУ, через якого нібито і не вдалось домовитись.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян звинувачує у зриві домовленостей директора аеропорту Павла Рябікіна.

Той у відповідь заявив про політичний тиск міністра і прем'єра, а пропозиції Ryanair назвав економічно збитковими.