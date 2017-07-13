Рада дозволила арешт Добкіна

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Верховна Рада проголосувала за притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата від "Опозиційного блоку" Михайла Добкіна.

За притягнення до кримінальної відповідальності пана Добкіна проголосували 288 депутатів парламенту. 250 депутатів підтримали його затримання, 242 - проголосували за арешт.

"Їхня (ГПУ. - Ред.) головна задача - посадити мене в СІЗО і поставити галочку, що вони мають чергову перемогу. Якщо така моя доля, я цього не боюся, я цей шлях пройду. Там сидять люди, несправедливо засуджені, які нічим не гірші, а навіть кращі за тих, хто їх засуджував", - сказав пан Добкін з трибуни.

Юрій Луценко після голосування викликав Михайла Добкіна до Генпрокуратури на 14:00 у п'ятницю.

У розмові з журналістами Михайло Добкін запевнив, що не збирається на лікарняний і "ковдру в клітинку" на розгляд його справи брати не буде.

Депутат заявив, що його обрали жертвою і для нього "це велика честь". Він пообіцяв повернутися до сесійної зали Верховної Ради з новою командою, щоб розвивати країну.

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Раніше пан Добкін сам закликав парламент проголосувати за зняття з нього депутатської недоторканності.

Напередодні регламентний комітет Ради постановив, що подання ГПУ щодо надання згоди на ‎арешт пана Добкіна законне, але недостатньо вмотивоване.

На засіданні генпрокурор Юрій Луценко пояснив необхідність арешту Добкіна тим, що депутат ‎може чинити тиск на свідків і впливати на хід слідства, в тому числі шляхом знищення документів, а ‎також він може виїхати за межі України.‎

Михайла Добкіна підозрюють у зловживанні владою і шахрайстві для заволодіння ‎земельною ділянкою площею у 78 га у Харкові.‎

Раніше цього тижня парламент дав згоду на зняття недоторканності з трьох депутатів - Розенблата, Полякова і Довгого, - однак не проголосував за те, щоб правоохоронці могли їх арештувати.