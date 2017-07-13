Макрон привітав Трампа у Парижі

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дональд Трамп назвав прийом у Парижі "дуже красивим"

Французький президент Еммануель Макрон привітав президента США Дональда Трампа у Парижі офіційною військовою церемонією.

Напередодні святкування Дня взяття Бастилії президент США відвідав могилу Наполеона.

Очікується, що під час візиту Дональда Трампа до Франції лідери двох країн обговорять взаємодію у боротьбі з "Ісламською державою" в Сирії та Іраку.

Після виходу Сполучених Штатів із Паризької кліматичної угоди зустріч президентів проходить у напруженій атмосфері, хоча спрямована на підтримку і зміцнення історичних зв'язків між країнами.

Літак американського президента приземлився у паризькому аеропорту Орлі раніше у четвер. Дональд Трамп прибув до Франції разом зі своєю дружиною.

"Радий бачити тебе, Еммануелю. Це все так красиво", - сказав пан Трамп при зустрічі з президентом Франції у "Будинку Інвалідів".

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption У Парижі американського президента зустріли офіційною військовою царемонією

Копирайт изображения Reuters Image caption Американський президент прилетів до Франції на два дні, щоб спробувати налагодити відносини між країнами

Після церемонії у "Будинку Інвалідів" президенти побували в Єлисейському палаці.

У програмі дводенного візиту американського президента запланована також вечеря президентів у Ейфеловій вежі та відвідування параду до Дня взяття Бастилії.

Цього року виповнюється 100 років від часу, коли війська США офіційно вступили до Першої Світової Війни. З цієї нагоди французькі та американські військові крокуватимуть на святковому параді разом.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Президенти разом із дружинами відвідують могилу Наполеона Буонопарта

Під час візиту пана Трампа у Парижі очікуються протести. Активісти планують, зокрема, влаштувати так звану "Зону без Трампа" на Площі Республіки.