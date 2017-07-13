ЄС вимагає від Польщі зупинити вирубку Біловезької пущі
Єврокомісія вимагає від Польщі негайно припинити вирубку одного з останніх в Європі заповідника первинного лісу - Біловезької пущі.
Минулого року, попри протести захисників довкілля і чиновників ЄС, польський уряд вирішив збільшити лісозаготівлю у Біловезької пущі, аргументувавши це боротьбою зі шкідниками.
Та Єврокомісія заявляє, що лісорозробка у заповіднику, захищеному як Світова спадщина ЮНЕСКО, загрожує деяким місцевим видам тварин, зокрема рідкісним європейським бізонам.
Єврокомісія також вимагає втручання Європейського суду.
Прадавня пуща займає площу у понад 140 тисяч га на східному кордоні Польщі, що межує з Білоруссю. Лише 17% лісу - захищені, і вирубка на них незаконна.