ЄС вимагає від Польщі зупинити вирубку Біловезької пущі

Копирайт изображения Reuters Image caption У ЄС кажуть, що захищені ділянки прадавнього лісу опинилися під загрозою вирубки

Єврокомісія вимагає від Польщі негайно припинити вирубку одного з останніх в Європі ‎заповідника первинного лісу - Біловезької пущі.‎

Минулого року, попри протести захисників довкілля і чиновників ЄС, польський уряд вирішив ‎збільшити лісозаготівлю у Біловезької пущі, аргументувавши це боротьбою зі шкідниками.‎

Та Єврокомісія заявляє, що лісорозробка у заповіднику, захищеному як Світова спадщина ‎ЮНЕСКО, загрожує деяким місцевим видам тварин, зокрема рідкісним європейським бізонам.‎

Єврокомісія також вимагає втручання Європейського суду. ‎

Прадавня пуща займає площу у понад 140 тисяч га на східному кордоні Польщі, що межує з ‎Білоруссю. Лише 17% лісу - захищені, і вирубка на них незаконна.‎

Копирайт изображения Reuters Image caption У травні захисники довкілля намагалися зупинити лісозаготівлю у Біловезькій пущі