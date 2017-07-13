Луценко вручив підозри депутатам Розенблату і Полякову
Генпрокурор Юрій Луценко вручив депутатам Максиму Полякову (фракція "Народний фронт") і Бориславу Розенблату (позафракційний) підозри у зловживанні службовим становищем і харабництві.
За словами генпрокурора, цих депутатів також викликали на перші допити до Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у статусі підозрюваних.
Прокуратура підозрює депутатів у отриманні хабарів, зокрема, за внесення до парламенту законопроектів, пов'язаних з видобутком бурштину.
За даними прокуратури, депутат Розенблат отримав неправомірну вигоду у загальній сумі 280 тис. доларів. Сам депутат це заперечує.
У вівторок Рада позбавила нардепів депутатської недоторканності, але відмовилася дати дозвіл на їхній арешт. Напередодні Борислава Розенблата виключили із фракції "Блок Петра Порошенка".