Луценко вручив підозри депутатам Розенблату і Полякову

Копирайт изображения UNIAN Image caption Депутата Борислава Розенблата підозрюють у хабарництві на суму 280 тис. доларів

Генпрокурор Юрій Луценко вручив депутатам Максиму Полякову (фракція "Народний фронт") і ‎Бориславу Розенблату (позафракційний) підозри у зловживанні службовим становищем і ‎харабництві.

За словами генпрокурора, цих депутатів також викликали на перші допити до Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у статусі підозрюваних.‎

Прокуратура підозрює депутатів у отриманні хабарів, зокрема, за внесення до парламенту ‎законопроектів, пов'язаних з видобутком бурштину. ‎

За даними прокуратури, депутат Розенблат отримав неправомірну вигоду у загальній сумі 280 ‎тис. доларів. Сам депутат це заперечує.‎

У вівторок Рада позбавила нардепів депутатської недоторканності, але відмовилася дати дозвіл ‎на їхній арешт. Напередодні Борислава Розенблата виключили із фракції "Блок Петра ‎Порошенка".‎