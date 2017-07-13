Еммі: Світ дикого Заходу змагається з Дуже дивними справами
"Світ дикого Заходу" (Westworld) зібрав найбільше номінацій цьогорічної телевізійної нагороди "Еммі". Американський фантастичний серіал виробництва HBO висунули одразу на 22 номінації.
Щоправда, таку ж кількість нагород зібрало й телевізійне шоу "Суботнього вечора у прямому ефірі" (Saturday Night Live).
Та головним конкурентом "Світу дикого Заходу" все ж є серіали - "Дуже дивні справи" (Stranger Things) Netflix і "Ворожнеча" (Feud) виробництва Fox - обидва зібрали по 18 номінацій.
Фаворитом цьогорічної "Еммі" також є комедійний серіал "Віце-президент" (Veep), який номінували на 17 нагород.
Серіал-антиутопія "Оповідь служниці" (The Handmaid's Tale), що набув популярності навесні, отримав 13 номінацій, як і історія британської королівської сім'ї "Корона" (The Crown).
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Найкраща акторка першого плану у драматичному серіалі:
- Керрі Расселл - "Американці" (The Americans)
- Клер Фой - "Корона" (The Crown)
- Елізабет Мосс -"Оповідь служниці" (The Handmaid's Tale)
- Робін Райт - "Картковий будинок" (House of Cards)
- Віола Девіс - "Як уникнути покарання за убивство" (How To Get Away With Murder)
- Еван Рейчел Вуд - "Світ дикого Заходу" (Westworld)
Найкращий актор першого плану у драматичному серіалі:
- Меттью Різ - "Американці" (The Americans)
- Боб Оденкерк - "Краще дзвоніть Солу" (Better Call Saul)
- Кевін Спейсі - "Картковий будинок" (House Of Cards)
- Лев Шрайбер - "Рей Донован" (Ray Donovan)
- Стерлінг К. Браун - "Це ми" (This Is Us)
- Міло Вентімілья - "Це ми" (This Is Us)
- Ентоні Гопкінс - "Світ дикого Заходу" (Westworld)
Найкраща акторка першого плану у міні-серіалі чи фільмі:
- Фелісіті Гаффман - "Американський злочин" (American Crime)
- Ніколь Кідман - "Велика маленька брехня" (Big Little Lies)
- Різ Візерспун - "Велика маленька брехня" (Big Little Lies)
- Керрі Кун - "Фарго" (Fargo)
- Джессіка Ленг - "Ворожнеча" (Feud: Bette And Joan)
- Сюзан Сарадон - "Ворожнеча" (Feud: Bette And Joan)
Найкращий актор першого плану у міні-серіалі чи фільмі:
- Юен МакГрегор - "Фарго" (Fargo)
- Джеффрі Раш - "Геній" (Genius)
- Різ Ахмед - "Одного разу вночі" (The Night Of)
- Джон Туртурро - "Одного разу вночі" (The Night Of)
- Бенедикт Камбербетч - "Шерлок" (Sherlock: The Lying Detective)
- Роберт Де Ніро - "Майстер брехні" (The Wizard Of Lies)
Найкращий драматичний серіал:
- "Краще дзвоніть Солу" (Better Call Saul)
- "Корона" (The Crown)
- "Оповідь служниці" (The Handmaid's Tale)
- "Картковий будинок" (House of Cards)
- "Дуже дивні справи" (Stranger Things)
- "Це ми" (This Is Us)
- "Світ дикого Заходу" (Westworld)
Найкращий комедійний серіал:
- "Атланта" (Atlanta)
- "Чорнуватий" (Black-ish)
- "На всі руки майстер" (Master of None)
- "Американська сімейка" (Modern Family)
- "Кремнієва долина" (Silicon Valley)
- "Незламна Кіммі Шмідт" (Unbreakable Kimmy Schmidt)
- "Віце-президент" (Veep)
Найкращий міні-серіал:
- "Велика маленька брехня" (Big Little Lies)
- "Фарго" (Fargo)
- "Ворожнеча" (Feud: Bette and Joan)
- "Геній" (Genius )
- "Одного разу вночі" (The Night Of)
Новий сезон "Гри престолів" не номінували на цьогорічну "Еммі", бо його почнуть транслювати надто пізно.
Переможців нагороди оголосять на церемонії, яку вестиме Стівен Кольбер, 17 вересня.