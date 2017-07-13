Еммі: Світ дикого Заходу змагається з Дуже дивними справами

  • 13 липня 2017
Тейді Ньютон грає андроїда Мейв. яка керує борделем у парку розваг "Світ дикого Заходу" Копирайт изображения HBO
Image caption Тейді Ньютон грає андроїда Мейв, яка керує борделем у парку розваг "Світ дикого Заходу"

"Світ дикого Заходу" (Westworld) зібрав найбільше номінацій цьогорічної телевізійної нагороди ‎‎"Еммі". Американський фантастичний серіал виробництва HBO висунули одразу на 22 номінації.‎

Щоправда, таку ж кількість нагород зібрало й телевізійне шоу "Суботнього вечора у прямому ‎ефірі" (Saturday Night Live).‎

Та головним конкурентом "Світу дикого Заходу" все ж є серіали - "Дуже дивні справи" (Stranger ‎Things) Netflix і "Ворожнеча" (Feud) виробництва Fox - обидва зібрали по 18 номінацій.

Копирайт изображения HBO
Image caption Різ Візерспун і Ніколь Кідман - обидві номінуються на звання накращої акторки

‎Фаворитом цьогорічної "Еммі" також є комедійний серіал "Віце-президент" (Veep), який ‎номінували на 17 нагород.‎

Серіал-антиутопія "Оповідь служниці" (The Handmaid's Tale), що набув популярності навесні, ‎отримав 13 номінацій, як і історія британської королівської сім'ї "Корона" (The Crown).‎

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Найкраща акторка першого плану у драматичному серіалі:‎

  • Керрі Расселл - "Американці" (The Americans)‎
  • ‎Клер Фой - "Корона" (The Crown)‎
  • ‎Елізабет Мосс -"Оповідь служниці" (The Handmaid's Tale)‎
  • ‎Робін Райт - "Картковий будинок" (House of Cards)‎
  • ‎Віола Девіс - "Як уникнути покарання за убивство" (How To Get Away With Murder)‎
  • ‎Еван Рейчел Вуд - "Світ дикого Заходу" (Westworld)‎

Найкращий актор першого плану у драматичному серіалі:‎

  • Меттью Різ - "Американці" (The Americans)‎
  • ‎Боб Оденкерк - "Краще дзвоніть Солу" (Better Call Saul)‎
  • ‎Кевін Спейсі - "Картковий будинок" (House Of Cards)‎
  • ‎Лев Шрайбер - "Рей Донован" (Ray Donovan)‎
  • ‎Стерлінг К. Браун - "Це ми" (This Is Us)‎
  • ‎Міло Вентімілья - "Це ми" (This Is Us)‎
  • ‎Ентоні Гопкінс - "Світ дикого Заходу" (Westworld)‎

Найкраща акторка першого плану у міні-серіалі чи фільмі:‎

  • ‎Фелісіті Гаффман - "Американський злочин" (American Crime)‎
  • ‎Ніколь Кідман - "Велика маленька брехня" (Big Little Lies)‎
  • ‎Різ Візерспун - "Велика маленька брехня" (Big Little Lies)‎
  • ‎Керрі Кун - "Фарго" (Fargo)‎
  • ‎Джессіка Ленг - "Ворожнеча" (Feud: Bette And Joan)‎
  • ‎Сюзан Сарадон - "Ворожнеча" (Feud: Bette And Joan)‎

Найкращий актор першого плану у міні-серіалі чи фільмі:‎

  • ‎Юен МакГрегор - "Фарго" (Fargo)‎
  • ‎Джеффрі Раш - "Геній" (Genius)‎
  • ‎Різ Ахмед - "Одного разу вночі" (The Night Of)‎
  • ‎Джон Туртурро - "Одного разу вночі" (The Night Of)‎
  • ‎Бенедикт Камбербетч - "Шерлок" (Sherlock: The Lying Detective)‎
  • ‎Роберт Де Ніро - "Майстер брехні" (The Wizard Of Lies)‎

Найкращий драматичний серіал:‎

  • ‎‎"Краще дзвоніть Солу" (Better Call Saul)‎
  • ‎"Корона" (The Crown)‎
  • ‎"Оповідь служниці" (The Handmaid's Tale)‎
  • ‎"Картковий будинок" (House of Cards)‎
  • ‎"Дуже дивні справи" (Stranger Things)‎
  • ‎"Це ми" (This Is Us)‎
  • ‎"Світ дикого Заходу" (Westworld)‎

Найкращий комедійний серіал:‎

  • ‎"Атланта" (Atlanta)‎
  • ‎"Чорнуватий" (Black-ish)‎
  • ‎"На всі руки майстер" (Master of None)‎
  • ‎"Американська сімейка" (Modern Family)‎
  • ‎"Кремнієва долина" (Silicon Valley)‎
  • ‎"Незламна Кіммі Шмідт" (Unbreakable Kimmy Schmidt)‎
  • ‎"Віце-президент" (Veep)‎

Найкращий міні-серіал:‎

  • ‎"Велика маленька брехня" (Big Little Lies)‎
  • ‎"Фарго" (Fargo)‎
  • ‎"Ворожнеча" (Feud: Bette and Joan)‎
  • ‎"Геній" (Genius )‎
  • ‎"Одного разу вночі" (The Night Of)‎

Новий сезон "Гри престолів" не номінували на цьогорічну "Еммі", бо його почнуть транслювати ‎надто пізно.‎

Переможців нагороди оголосять на церемонії, яку вестиме Стівен Кольбер, 17 вересня.‎‎

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