Еммі: Світ дикого Заходу змагається з Дуже дивними справами

Копирайт изображения HBO Image caption Тейді Ньютон грає андроїда Мейв, яка керує борделем у парку розваг "Світ дикого Заходу"

"Світ дикого Заходу" (Westworld) зібрав найбільше номінацій цьогорічної телевізійної нагороди ‎‎"Еммі". Американський фантастичний серіал виробництва HBO висунули одразу на 22 номінації.‎

Щоправда, таку ж кількість нагород зібрало й телевізійне шоу "Суботнього вечора у прямому ‎ефірі" (Saturday Night Live).‎

Та головним конкурентом "Світу дикого Заходу" все ж є серіали - "Дуже дивні справи" (Stranger ‎Things) Netflix і "Ворожнеча" (Feud) виробництва Fox - обидва зібрали по 18 номінацій.

Копирайт изображения HBO Image caption Різ Візерспун і Ніколь Кідман - обидві номінуються на звання накращої акторки

‎Фаворитом цьогорічної "Еммі" також є комедійний серіал "Віце-президент" (Veep), який ‎номінували на 17 нагород.‎

Серіал-антиутопія "Оповідь служниці" (The Handmaid's Tale), що набув популярності навесні, ‎отримав 13 номінацій, як і історія британської королівської сім'ї "Корона" (The Crown).‎

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Найкраща акторка першого плану у драматичному серіалі:‎

Керрі Расселл - "Американці" (The Americans)‎

‎Клер Фой - "Корона" (The Crown)‎

‎Елізабет Мосс -"Оповідь служниці" (The Handmaid's Tale)‎

‎Робін Райт - "Картковий будинок" (House of Cards)‎

‎Віола Девіс - "Як уникнути покарання за убивство" (How To Get Away With Murder)‎

‎Еван Рейчел Вуд - "Світ дикого Заходу" (Westworld)‎

Найкращий актор першого плану у драматичному серіалі:‎

Меттью Різ - "Американці" (The Americans)‎

‎Боб Оденкерк - "Краще дзвоніть Солу" (Better Call Saul)‎

‎Кевін Спейсі - "Картковий будинок" (House Of Cards)‎

‎Лев Шрайбер - "Рей Донован" (Ray Donovan)‎

‎Стерлінг К. Браун - "Це ми" (This Is Us)‎

‎Міло Вентімілья - "Це ми" (This Is Us)‎

‎Ентоні Гопкінс - "Світ дикого Заходу" (Westworld)‎

Найкраща акторка першого плану у міні-серіалі чи фільмі:‎

‎Фелісіті Гаффман - "Американський злочин" (American Crime)‎

‎Ніколь Кідман - "Велика маленька брехня" (Big Little Lies)‎

‎Різ Візерспун - "Велика маленька брехня" (Big Little Lies)‎

‎Керрі Кун - "Фарго" (Fargo)‎

‎Джессіка Ленг - "Ворожнеча" (Feud: Bette And Joan)‎

‎Сюзан Сарадон - "Ворожнеча" (Feud: Bette And Joan)‎

Найкращий актор першого плану у міні-серіалі чи фільмі:‎

‎Юен МакГрегор - "Фарго" (Fargo)‎

‎Джеффрі Раш - "Геній" (Genius)‎

‎Різ Ахмед - "Одного разу вночі" (The Night Of)‎

‎Джон Туртурро - "Одного разу вночі" (The Night Of)‎

‎Бенедикт Камбербетч - "Шерлок" (Sherlock: The Lying Detective)‎

‎Роберт Де Ніро - "Майстер брехні" (The Wizard Of Lies)‎

Найкращий драматичний серіал:‎

‎‎"Краще дзвоніть Солу" (Better Call Saul)‎

‎"Корона" (The Crown)‎

‎"Оповідь служниці" (The Handmaid's Tale)‎

‎"Картковий будинок" (House of Cards)‎

‎"Дуже дивні справи" (Stranger Things)‎

‎"Це ми" (This Is Us)‎

‎"Світ дикого Заходу" (Westworld)‎

Найкращий комедійний серіал:‎

‎"Атланта" (Atlanta)‎

‎"Чорнуватий" (Black-ish)‎

‎"На всі руки майстер" (Master of None)‎

‎"Американська сімейка" (Modern Family)‎

‎"Кремнієва долина" (Silicon Valley)‎

‎"Незламна Кіммі Шмідт" (Unbreakable Kimmy Schmidt)‎

‎"Віце-президент" (Veep)‎

Найкращий міні-серіал:‎

‎"Велика маленька брехня" (Big Little Lies)‎

‎"Фарго" (Fargo)‎

‎"Ворожнеча" (Feud: Bette and Joan)‎

‎"Геній" (Genius )‎

‎"Одного разу вночі" (The Night Of)‎

Новий сезон "Гри престолів" не номінували на цьогорічну "Еммі", бо його почнуть транслювати ‎надто пізно.‎

Переможців нагороди оголосять на церемонії, яку вестиме Стівен Кольбер, 17 вересня.‎‎