Україна пропонує ЄС альтернативу Північному потоку-2 - АП

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Україна пропонує ЄС створити газотранспортний консорціум на базі української ГТС - замість будівництва "Північного потоку-2". Про це в ефірі "5 каналу" заявив заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв.

За його словами, українська сторона висловила свою позицію "щодо неприпустимості "Північного потоку-2".

"Без нашої згоди цей проект не повинен відбуватися", - сказав пан Єлісєєв.

Заступник глави АП зазначив, що ЄС підтримала ініціативу проведення у 2018 році міжнародної конференції "щодо перспектив української ГТС задля підвищення рівня безпеки і Європи, і України в тому числі".

Проект магістрального газопроводу із Росії до Німеччини через Балтійське море "Північний потік-2" виник після складнощів у будівництві газопроводів із доставки російського газу до Європи через Чорне море.

Раніше голова ради Європейської Ради Дональд Туск заявляв, що проект створення "Північного потоку-2" суперечить законодавству Євросоюзу. Болгарія, Чехія, Естонія, Греція, Угорщина, Латвія, Литва, Польща та Румунія назвали його будівництво загрозою для всього Євросоюзу.

В Україні "Північний потік" називали антиєвропейським проектом.