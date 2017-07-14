На Донбасі поранили двох військових - штаб

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За даними штабу АТО, за минулу добу бойовики 29 разів порушив перемир'я на Донбасі. Двоє українських військових отримали осколкові поранення.

У штабі наголосили, що бойовики посилили обстріли позицій ЗСУ на донецькому та маріупольському напрямках.

"Близько 20 та 21 години бойовики з гранатометів, кулеметів, стрілецької зброї вели вогонь по Водяному, Павлополю, Широкиному, Гнутовому", - уточнили у штабі.

Крім того, бойовики обстрілювали опорні пункти ЗСУ поблизу Мар'їнки.

"Гаряче наприкінці доби було і поблизу Авдіївки, що на донецькому напрямку", - повідомили у штабі.

Також обстріл позицій українських військових зафіксували в районі шахти Бутівка.

На Луганському напрямку бойовики обстрілювали селища Станиця Луганська, Новоолександрівка та Новотошківське.