До України знову приїде Волкер - АП

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Найближчими днями спеціальний представник США щодо України Курт Волкер знову приїде до Києва. Про це в ефірі "5 каналу" заявив заступник глави АП Костянтин Єлісєєв.

"Звичайно, буде залежати від його графіку, тому що він хоче інтенсивно ввійти в процес не тільки консультацією з українською стороною, але й, зокрема, з нашими партнерами по "нормандському формату", - зазначив він.

За його словами, під час останнього візиту пана Волкера до України, у президента Порошенка із ним відбулася "досить відверта... і стратегічна розмова".

"Були обговорені деякі інноваційні елементи, які б ми могли з нашими партнерами спільно вжити задля того, щоб все-таки принести мир на Донбас", - повідомив представник АП.

У заяві Держдепу після призначення пана Волкера повідомили, що він відповідатиме за просування зусиль США, спрямованих на виконання мінських угод.

Копирайт изображения facebook.com/darka.olifer Image caption Кучма зустрівся зі спеціальним представником США з питань Мінських угод минулого тижня

Він вже приїздив до України 9 липня і супроводжував Рекса Тіллерсона під час його візиту до Києва.

Також пан Волкер зустрічався із представником від України ТКГ у Мінську Леонідом Кучмою.