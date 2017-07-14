Зі Львова вивезли все сміття - ОДА

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У Львові завершили прибирання усіх сміттєвих майданчиків, від сьогодні сміття вивозитимуть у звичайному режимі. Про це повідомили у Львівській ОДА.

Всього прибрали 677 перенакопичених сміттєвих майданчиків.

"Наступним кроком є налагодження роздільного збору твердих побутових відходів у місті Львові", - зазначили у відомстві.

Політики разом із віце-спікером Оксаною Сироїд у червні оголосили голодування з вимогою врегулювати вивезення сміття зі Львова.

Мер міста і лідер "Самопомочі" Андрій Садовий звинувачував центральну владу в тому, що вона нібито чинить перешкоди цьому процесу.

Кабмін заперечував ці закиди і твердив, що пан Садовий має сам організувати вивезення. Згодом процес вивезення розпочався.Мер міста і лідер "Самопомочі" Андрій Садовий звинувачував центральну владу в тому, що вона нібито чинить перешкоди цьому процесу.

22 червня Львівська ОДА запропонувала місту делегувати вивезення сміття. За словами голови Олега Синютки, обладміністрація за 20 днів мала очистити сміттєві майданчики. У подальшому зобов'язується налагодити системний вивіз сміття зі Львова.

Також йде мова про побудову заводу з вторинної переробки та утилізації сміття до 2019 року.