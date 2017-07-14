У п'ятницю Рада піде на канікули

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У п'ятницю Рада проведе годину питань до уряду і закриє шосту сесію. Про це йдеться у порядку денному засідання парламенту.

Після години запитань до уряду планують зачитати депутатські запити.

Також парламент розгляне два проекти постанов про скасування результатів голосування за нову редакцію закону "Про Конституційний суд".

Наприкінці засідання оголосять про закриття шостої сесії восьмого скликання парламенту.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Активісти під Радою у четвер

Раду критикували через рішення не продовжувати сесію. Парламент не встиг ухвалити реформу охорони здоров'я та освіти.