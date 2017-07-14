Депутат Константіновський хоче скласти мандат

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Позафракційний депутат В'ячеслав Костантіновський написав заяву про відмову від депутатського мандату. Про це він повідомив на своєму Facebook.

"Сьогодні прийняв рішення, яке звалило величезний вантаж з моїх плечей. Написав заяву про відмову від депутатського мандата", - написав він

Пан Константіновський назвав три роки, проведені у Верховній Раді, найпохмурішим періодом свого життя, і зазначив, що так і не став справжнім політиком.

За його словами, депутати можуть проголосувати за його відмову від мандату на наступній сесії.

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Крім того, депутат повідомив, що буде займатися бізнесом.

15 лютого генпрокурор Юрій Луценко заявив, що планує внести до парламенту подання щодо народних депутатів Супруненка, Константіновського і Шуфрича про позбавлення недоторканності через несплату податків.