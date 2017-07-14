Депутат Константіновський хоче скласти мандат
Позафракційний депутат В'ячеслав Костантіновський написав заяву про відмову від депутатського мандату. Про це він повідомив на своєму Facebook.
"Сьогодні прийняв рішення, яке звалило величезний вантаж з моїх плечей. Написав заяву про відмову від депутатського мандата", - написав він
Пан Константіновський назвав три роки, проведені у Верховній Раді, найпохмурішим періодом свого життя, і зазначив, що так і не став справжнім політиком.
За його словами, депутати можуть проголосувати за його відмову від мандату на наступній сесії.
Крім того, депутат повідомив, що буде займатися бізнесом.
15 лютого генпрокурор Юрій Луценко заявив, що планує внести до парламенту подання щодо народних депутатів Супруненка, Константіновського і Шуфрича про позбавлення недоторканності через несплату податків.