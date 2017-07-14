Через грози та вітер 88 міст і сіл залишились без світла

Копирайт изображения dsns.gov.ua

В Україні знеструмлено 88 населених пунктів у семи областях через дощ, грози і сильний вітер. Про це повідомляє ДСНС.

Без світла залишились міста і села у таких областях: Одеська - 23, Полтавська - 19, Львівська - 15., Черкаська - 11, Кіровоградська - 7, Хмельницька - 7 та Київська - 6.

В Одеській області на розмитій зливою дорозі застряг автомобіль, в якому були двоє людей. Машину вже витягли.

Дерева падали і перекривали рух на трасах Білгород-Дністровський-Одеса, у Вінницькій області поблизу с. Дяківці,

Пориви вітру пошкодили дахи у десятках будинків.

За даними Укргідрометцентру, 14 липня грози будуть у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. В окремих районах прогнозують шквали 15-20 м/с, в Харківській області сильний дощ.