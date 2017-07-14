Омелян: у Ryanair готові відновити переговори

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Авіакомпанія Ryanair готова відновити переговори з аеропортом "Бориспіль", твердить міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

"Якщо ці переговори будуть дійсно переговорами. Нагадаю, що до цього моменту переговорів практично не було. Були просто публічні звинувачення. Я сподіваюся, що з підтримкою президента і прем'єра України переговори будуть завершені на вигідних умовах для України", - заявив він.

За словами міністра, з представниками Ryanair він спілкувався напередодні.

Тим часом директор львівського аеропорту Тетяна Романовська розповіла ВВС Україна, що вони погодили умови роботи з Ryanair ще в березні.

Проте вона додала, що лоукостер може вийти на український ринок, якщо буде угода з двома летовищами.

Директор "Борисполя": "Ми відновлюємо перемовини з Ryanair"

Нещодавно компанія Ryanair заявила про свою відмову від виходу на український авіаринок.

Ірландська компанія звинуватила керівників "Борисполя" у лобізмі інтересів одного перевізника - МАУ, через якого нібито і не вдалось домовитись.

Міністр інфраструктури Омелян звинувачує у зриві домовленостей директора аеропорту Павла Рябікіна.

Той у відповідь заявив про політичний тиск міністра і прем'єра, а пропозиції Ryanair назвав економічно збитковими.

У четвер "Бориспіль" заявив, що готовий відновити перемовини з Ryanair.

Як очікувалося, Ryanair мав літати з Києва з жовтня - у Лондон, Манчестер, Стокгольм і Ейндговен.

А рейси зі Львова мали бути до Ейндговена, Лондона, Берліна, Вроцлава, Меммінгена, Кракова та Будапешта.