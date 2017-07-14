У київському БЦ Гулівер - обшуки у справі Клименка

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Поліція і Генпрокуратура проводять обшуки в офісних приміщеннях БЦ "Гулівер", зокрема у редакції газети і радіо "Вєсті". Це BBC Україна підтвердив спікер Нацполіції Ярослав Тракало.

Речник МВС Артем Шевченко уточнив для BBC Україна, що обшуки тривають "у деяких офісних приміщеннях компаній, які пов'язані із податковими майданчиками колишнього екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка".

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У "Гулівері" наразі тривають слідчі дії, але людей із нього випускають.

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос у Facebook повідомив, що "Головна військова прокуратура спільно з Департаментом захисту Нацполіціі та спецпідрозділом "Корд" проводить "другу хвилю" реалізаціі у справі злочинноі організації Януковича-Клименка".

За його словами, зараз проводять 183 обшуки в приміщеннях, "які належать екс-міністру Клименку".

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"У тому числі в офісному центрі "Гулівер" у місті Києві, декілька поверхів якого є власністю екс-міністра та членів його родини", - уточнив прокурор.

Пан Матіос зазначив, що "робота журналістів "Радіо Вєсті", які входять до медіа-холдингу Клименка та групи компаній "Юнісон", не припинилася".

21 квітня головна військова прокуратура ГПУ завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-міністра Олександра Клименка у вчиненні кримінальних правопорушень, зокрема, створенні злочинної організації, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

У 2014 Генпрокуратура оголосила підозру екс-міністру у тому, що він заволодів державним майном в особливо великих розмірах.

Того ж року голова СБУ Валентин Наливайченко заявляв, що пан Клименко причетний до фінансування сепаратистів на Донбасі.