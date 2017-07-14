Клименко вивів через офшори $788 млн на рахунки своїх компаній - Матіос

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Екс-міністр Клименко вивів $788 млн на рахунки Unison, медіа-холдингу "Вєсті" і ще двох компаній. Про це повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

"З 2011 по січень 2014 року вкрадені у держави кошти в сумі 788 млн доларів були переведені офшорними компаніями Клименко на рахунки групи компаній Unison, медіа-холдингу "Вєсті" і двох компаній з управління активами, власниками яких була сім'я Клименко і які повністю обслуговували сім'ю Януковича ", - повідомив він.

За його словами, на ці кошти компанії придбали 78 квартир, 28 офісів, 5 будинків, 11 земельних ділянок, 23 автомобілі і 3 поверхи в бізнес-центрі "Гулівер".

Крім того, структури Клименка володіли однією тисячею залізничних вагонів, "кошти за використання яких прямували на фінансування медіа-холдингу "Вєсті".

"Також з колишніх правоохоронців була створена і використовувалася для силових операцій охоронна фірма і похоронна структура "Скіф", - зазначив прокурор.

Він повідомив, що обшуки по цій справі проводять у Києві, Київській області та Одесі.

Міністр внутрішніх справ Аваков заявив, що "сьогоднішнє блокування цього майна на суму 12 мільярдів доларів має велике значення для наших подальших процесуальних дій".

Копирайт изображения ВСЕВОЛОД КОРНЄЄВ Image caption Поліція і Генпрокуратура проводять обшуки в приміщеннях БЦ "Гулівер"

Пан Матіос заявив, що фігуранти справи пана Клименка збирались втекти до Криму.

"Нам вдалось не допустити виїзду буквально під ранок основних фігурантів та обслуговуючих бізнес імперії Клименка на територію Криму", - повідомив він.

У п'ятницю стало відомо, що Нацполіція із ГПУ проводять обшуки у БЦ "Гулівер".

21 квітня головна військова прокуратура ГПУ завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-міністра Олександра Клименка у вчиненні кримінальних правопорушень, зокрема, створенні злочинної організації, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

У 2014 Генпрокуратура оголосила підозру екс-міністру у тому, що він заволодів державним майном в особливо великих розмірах.

Того ж року голова СБУ Валентин Наливайченко заявляв, що пан Клименко причетний до фінансування сепаратистів на Донбасі.