НАБУ та САП затримали посадовців Львівського бронетанкового заводу

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Детективи НАБУ під керівництвом прокурорів САП затримали низку посадовців ЗСУ та держпідприємства "Львівський бронетанковий завод" за підозрою у розтраті майна. Про це повідомили на сайті НАБУ.

"Наразі затримано п'ятьох осіб: начальника ЦБТУ ЗСУ Озброєння ЗСУ (генерал-майора), начальника відділу ЦБТУ ЗСУ Озброєння ЗСУ (полковника), директора та заступника директора ДП "Львівський бронетанковий завод", також засновника ТОВ, задіяного у схемі," - зазначили у НАБУ.

Детективи встановили, що службовці ЗСУ у змові з представниками "Львівського бронетанкового заводу" реалізували корупційну схему із закупівлі запасних частин та комплектуючих до бронетанкового озброєння.

У НАБУ підкреслили, що вони розтратили бюджетних коштів у 2015 році на суму 28,5 млн. грн.

"Суть схеми полягала у тому, що замість нових двигунів для танків Т-72 насправді було закуплено двигуни, які раніше були у використанні", - додали правоохоронці.

У відомстві підкреслили, що деталі не лише були у вжитку, але й не працювали.

Розслідування за наведеними фактами детективи НАБУ розпочали наприкінці листопада 2016 року.