У Єрусалимі спалахнула стрілянина - загинули поліцейські
У Єрусалимі поруч із Храмовою горою спалахнула стрілянина. Троє людей відкрили вогонь по поліцейських, убивши двох і поранивши третього, після чого їх застрелили.
Як уточнила ізраїльська поліція, нападники несподівано почали стріляти біля Левових воріт Старого міста, після чого спробували втекти і сховатися на Храмовій горі.
Однак поліція зуміла їх знайти, і в подальшій перестрілці всіх трьох нападників було вбито.
За даними місцевих ЗМІ, в них знайшли вогнепальну зброю і ножі. Інформація про особи нападників не розголошується.
Поранені були шпиталізовані, двоє з них згодом померли.
На даний момент вхід на Храмову гору закритий у зв'язку з цим інцидентом, а всі відвідувачі евакуйовані.
Реакція
Іцхак Герцог, лідер парламентської опозиції: "Підлий теракт біля Левових воріт Старого міста, в найбільш вибухонебезпечному і складному місці. Повністю підтримую всі зусилля сил безпеки і спецслужб, наших бійців у нещадній боротьбі з терористами. Діючи жорстко, холоднокровно, спокійно і відповідально, ми переможемо терор. Бажаю якнайшвидшого одужання пораненим у теракті".
Аві Габай, голова Сіоністського табору: "Знову теракт, здійснений нікчемними вбивцями. Сподіваюся на сили безпеки Ізраїлю в тому, що будуть знайдені і суворо покарані і ті, хто послав терористів, а також їхні посібники, які допомагали терористам. Сил, здоров'я і швидкого одужання пораненим".
Ципі Лівні, лідер партії Ха-Тнуа, екс-міністр закордонних справ: "Важкий теракт. Моє серце з пораненими і з їх сім'ями. Всіляка підтримка нашим силам безпеки, які стоять на передовій боротьби зі злом, з терористами, нападниками на невинних людей..."
Колишній міністр і член кабінету безпеки Гідеон Саар: "Я приношу свої співчуття сім'ям поліцейських, убитих у лютому теракт. Вбивці осквернили святе місце терором. У відповідь ми повинні зміцнити наш суверенітет на Храмовій горі в тому числі і в Єрусалимі в цілому".
Від кінця 2015 року в Ізраїлі зафіксовано сплеск нападів на ізраїльтян з боку палестинців і ізраїльських арабів. Нападники використовують не тільки вогнепальну зброю, а й ножі та автомобілі. Всього за два роки в результаті таких нападів загинули 42 ізраїльтяни.
За той же час було вбито більше 240 палестинців. За даними ізраїльської влади, в більшості випадків мова йде про учасників нападів на ізраїльтян. Обидві сторони конфлікту звинувачують одна одну в ескалації насильства.
Храмова гора - священне місце для іудеїв і мусульман. Вона знаходиться в Східному Єрусалимі, статус якого залишається одним із найбільш спірних питань палестино-ізраїльського конфлікту.
Палестинці вважають Східний Єрусалим столицею своєї держави в майбутньому, а ізраїльська сторона наполягає на тому, що все місто є єдиною і неподільною столицею Ізраїлю.