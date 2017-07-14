У Єрусалимі спалахнула стрілянина - загинули поліцейські

Копирайт изображения Getty Images Image caption За минулі два роки напади на поліцію Ізраїлю почастішали

У Єрусалимі поруч із Храмовою горою спалахнула стрілянина. Троє людей відкрили вогонь по поліцейських, убивши двох і поранивши третього, після чого їх застрелили.

Як уточнила ізраїльська поліція, нападники несподівано почали стріляти біля Левових воріт Старого міста, після чого спробували втекти і сховатися на Храмовій горі.

Однак поліція зуміла їх знайти, і в подальшій перестрілці всіх трьох нападників було вбито.

За даними місцевих ЗМІ, в них знайшли вогнепальну зброю і ножі. Інформація про особи нападників не розголошується.

Копирайт изображения AFP Image caption Нападників наздогнали і застрелили на Храмовій горі, яка вважається свтим місцем

Поранені були шпиталізовані, двоє з них згодом померли.

На даний момент вхід на Храмову гору закритий у зв'язку з цим інцидентом, а всі відвідувачі евакуйовані.

Реакція

Іцхак Герцог, лідер парламентської опозиції: "Підлий теракт біля Левових воріт Старого міста, в найбільш вибухонебезпечному і складному місці. Повністю підтримую всі зусилля сил безпеки і спецслужб, наших бійців у нещадній боротьбі з терористами. Діючи жорстко, холоднокровно, спокійно і відповідально, ми переможемо терор. Бажаю якнайшвидшого одужання пораненим у теракті".

Аві Габай, голова Сіоністського табору: "Знову теракт, здійснений нікчемними вбивцями. Сподіваюся на сили безпеки Ізраїлю в тому, що будуть знайдені і суворо покарані і ті, хто послав терористів, а також їхні посібники, які допомагали терористам. Сил, здоров'я і швидкого одужання пораненим".

Ципі Лівні, лідер партії Ха-Тнуа, екс-міністр закордонних справ: "Важкий теракт. Моє серце з пораненими і з їх сім'ями. Всіляка підтримка нашим силам безпеки, які стоять на передовій боротьби зі злом, з терористами, нападниками на невинних людей..."

Колишній міністр і член кабінету безпеки Гідеон Саар: "Я приношу свої співчуття сім'ям поліцейських, убитих у лютому теракт. Вбивці осквернили святе місце терором. У відповідь ми повинні зміцнити наш суверенітет на Храмовій горі в тому числі і в Єрусалимі в цілому".

Від кінця 2015 року в Ізраїлі зафіксовано сплеск нападів на ізраїльтян з боку палестинців і ізраїльських арабів. Нападники використовують не тільки вогнепальну зброю, а й ножі та автомобілі. Всього за два роки в результаті таких нападів загинули 42 ізраїльтяни.

Копирайт изображения Israel Foreign Ministry Image caption Ці двоє поліцейських померли від отриманих поранень

За той же час було вбито більше 240 палестинців. За даними ізраїльської влади, в більшості випадків мова йде про учасників нападів на ізраїльтян. Обидві сторони конфлікту звинувачують одна одну в ескалації насильства.

Храмова гора - священне місце для іудеїв і мусульман. Вона знаходиться в Східному Єрусалимі, статус якого залишається одним із найбільш спірних питань палестино-ізраїльського конфлікту.

Палестинці вважають Східний Єрусалим столицею своєї держави в майбутньому, а ізраїльська сторона наполягає на тому, що все місто є єдиною і неподільною столицею Ізраїлю.