Британця ув'язнили на п'ять років за участь у війні на Донбасі

Британський суд уперше визнав громадянина країни винним у терористичній діяльності в зв'язку з його участю в конфлікті на Донбасі. Суд у Манчестері засудив британця Бенджамена Стімсона, який брав участь у бойових діях на боці самопроголошених "ДНР" і "ЛНР", до п'яти років і чотирьох місяців ув'язнення.

Суддя уточнив, що засуджує Стімсона до восьми років ув'язнення, але віднімає третину цього терміну за визнання провини.

Як повідомила із судової зали кореспондентка Російської служби Бі-бі-сі Ольга Івшина, суд погодився з аргументами сторони обвинувачення про те, що Стімпсон мав наміри "за сприяння інших осіб здійснити акти тероризму шляхом долучення до лав сепаратистів, які протистоять законному уряду України".

Однак суддя не знайшов доказів того, що Стімсон безпосередньо брав участь у збройному конфлікті.

Суддя постановив, що Бенджамін Стімсон не має екстремістських поглядів і не представляє зараз небезпеки для населення Британії.

Спочатку Стімсона також звинувачували в підготовці і здійсненні терористичних актів, але потім ці звинувачення було знято.

"Людина з робітничого класу"

Бенджаміну Стімсону 41 рік. Він народився і виріс на півночі Англії. Восени 2015 року журналісти ВВС зустріли його неподалік від Дебальцевого.

Він розповів, що вирушив на Донбас, оскільки вдома не бачив жодних перспектив. На той момент він уже півтора роки сидів без роботи.

Але не менш важливими для британця були й ідеологічні причини.

Копирайт изображения VKontakte Image caption В інтерв'ю ВВС у серпні 2015 року Стімсон назвав конфлікт на Донбасі "західною імперіалістичною агресією проти Росії"

"Я вважаю те, що тут відбувається, західною імперіалістичною агресією проти Росії, проти людей, які не грають у західні гри", - сказав він тоді кореспонденту ВВС. В ході інтерв'ю Стімсон притримував карабін, який стояв поруч.

На суді Бенджамін Стімсон заперечував свою участь у бойових діях. За його словами, він провів на сході України чотири місяці, працюючи водієм швидкої допомоги.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року. Його найактивніша стадія припала на літо того ж року.

Київ і західні країни звинувачують Росію в наданні військової допомоги прихильникам самопроголошених Донецької і Луганської "народних республік".

Українська влада неодноразово заявляла, що на сході країни перебувають регулярні частини російської армії. Кремль заперечує факт участі російських військових у цьому конфлікті, при цьому підкреслюючи, що там можуть перебувати громадяни Росії, які добровільно беруть участь у бойових діях.

У Британії діє законодавство, згідно з яким особам, які повертаються з країн, де вони брали участь у збройних конфліктах, можуть бути пред'явлені звинувачення в тероризмі.

Цей закон з'явився після того, як сотні британських громадян вирушили до Сирії воювати на боці екстремістського угрупування "Ісламська держава".