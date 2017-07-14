Київ: 15 липня здорожчає проїзд у громадському транспорті

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З 15 липня у Києві подорожчає проїзд у громадському транспорті.

Одна поїздка на метро коштуватиме 5 грн, на трамваї, автобусі, тролейбусі - 4 грн.

Як раніше пояснював заступник голови КМДА з питань цінової політики Василь Яструбинський, економічно обґрунтований тариф є ще вищим.

У метро потрібно було би платити 6,64 грн за поїздку, а у наземному транспорті - 6,91 грн.