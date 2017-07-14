Лондон: двох підлітків заарештували після нападів з кислотою

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У Лондоні заарештували двох підлітків після п'ятьох атак, під час яких людям в обличчя розпилювали хімічні речовини.

Двоє на мопедах здійснили п'ять нападів у лондонських районах Ілінгтон, Сток Ньюінгтон і Хакні. Атака тривала півтори години. Мопеди були краденими.

Очевидець нападу розповідає, що чув, як водій доставки, ймовірна жертва нападу, кричав від болю.

За даними поліції, поранення однієї з жертв мають незворотні наслідки.

16-річний хлопець та 15-річний хлопець були заарештовані за підозрою в пограбуванні та нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.

Хроніка подій

В 22:25 на Гакні-роуд скоєно напад на 32-річного чоловіка на мопеді, двоє нападників на мопеді хлюпнули йому в обличчя кислотою.

В 22:49 надійшло повідомлення про чоловіка в Ілінгтоні, якому двоє на мопеді плеснули в обличчя кислотою.

В 23:05 двоє невідомих на мопеді здійснили ще один напад на Шордіч Хай-стріт. Жертву нападу відправили ​​до лікарні. За даними поліції, поранення не загрожують життю постраждалої.

В 23:18 в поліцію надійшло повідомлення про пограбування з використанням хімічних речовин на Страту-роуд в Сток-Ньюінгтоні. Офіцери поліції знайшли на місці інциденту чоловіка, якому жбурнули в обличчя хімічною речовиною. Його поранення названі незворотними.

Близько 23.37 на Чатсворте-роуд в Клептоні скоєно напад на чоловіка на мопеді. Двоє на мопеді під'їхали до нього, хлюпнули в обличчя кислотою і вкрали мопед. Потерпілий зараз перебуває в лікарні.

З 2012 року в Англії вдвічі зросла кількість нападів із застосуванням побутової хімії, яка розприскувалась в обличчя жертвам.

За даними поліції, з 2010 в Лондоні було скоєно 1800 року таких нападів. У минулому році їх було 458, і майже вдвічі менше (261) у 2015 році.

Очільниця лондонської поліції Крессіда Дік назвала зростання подібних злочинів тривожним.