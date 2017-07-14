ГПУ повідомила про підозру Черновецькому

Копирайт изображения Unian

Генпрокуратура повідомила про підозру екс-меру Києва Леоніду Черновецькому. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем.

За інформацією Генпркуратури, колишній мер столиці підозрюється "у незаконному вилученні, зміні цільового призначення та передачі особливо цінних земель в оренду" для будівництва вертолітного майданчика на Парковій дорозі в Києві.

Збитки внаслідок знищення об'єкта археологічної спадщини оцінюють в понад 250 млн грн.

Леонід Черновецький діяв в інтересах людей з найближчого оточення Віктора Януковича, зазначає Генпрокуратура.

Наразі триває досудове розслідування.