ГПУ повідомила про підозру Черновецькому
Генпрокуратура повідомила про підозру екс-меру Києва Леоніду Черновецькому. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем.
За інформацією Генпркуратури, колишній мер столиці підозрюється "у незаконному вилученні, зміні цільового призначення та передачі особливо цінних земель в оренду" для будівництва вертолітного майданчика на Парковій дорозі в Києві.
Збитки внаслідок знищення об'єкта археологічної спадщини оцінюють в понад 250 млн грн.
Леонід Черновецький діяв в інтересах людей з найближчого оточення Віктора Януковича, зазначає Генпрокуратура.
Наразі триває досудове розслідування.