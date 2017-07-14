У Єгипті нападник з ножем убив двох українців. Ще четверо туристів поранені.

Подробиці ще надходять. Напад на туристів скоєно на пляжі курорту Хургада.

Єгипетська поліція повідомила, що затримала нападника.

Кореспондентка ВВС в Каїрі каже, що згідно з попередніми даними слідства, нападник з ножем приплив до курорту, де відпочивали іноземні туристи, з громадського пляжу.