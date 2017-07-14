Трамп із Макроном узяв участь у параді до Дня Бастилії

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Президентові США парад до Дня Бастилії припав до вподоби

Президент США Дональд Трамп узяв участь у параді до Дня Бастилії в Парижі, де американські та французькі війська разом пройшли строєм по Єлисейських полях.

Він був почесним гостем, а щорічний парад 14 липня цього разу був присвячений 100-й річниці вступу американців у Першу світову світову війну.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що "ніщо і ніколи не роз'єднає" Францію і США, а присутність пана Трампа засвідчила "дружбу через віки".

Раніше пан Макрон, стоячи у військовому джипі, оглянув війська.

Він зараз перебуває в Ніцці, де вшановують жертв минулорічного теракту на День Бастилії, коли народжений у Тунісі чоловік наїхав великою вантажівкою в святковий натовп на набережній, в результаті чого загинули 86 людей.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Рукостискання, яке тривало безкінечно довго

На початку церемонії вшанували людей, які проявили героїзм під час нападу.

Серед них - Франк Тер'є, який їхав на своєму самокаті поруч із вантажівкою, яка набирала швидкість, і стрибнув у кабіну, притиснувши водія до вікна у відчайдушній спробу зупинити вантажівку.

Пана Тер'є привітали овацією і нагородили найвищою державною нагородою Франції - Орденом почесного легіону.

Копирайт изображения Reuters Image caption Війська США на параді в Парижі

Після серії нападів джихадистів у Франції надалі зберігається надзвичайний стан.