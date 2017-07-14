Трамп із Макроном узяв участь у параді до Дня Бастилії
Президент США Дональд Трамп узяв участь у параді до Дня Бастилії в Парижі, де американські та французькі війська разом пройшли строєм по Єлисейських полях.
Він був почесним гостем, а щорічний парад 14 липня цього разу був присвячений 100-й річниці вступу американців у Першу світову світову війну.
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що "ніщо і ніколи не роз'єднає" Францію і США, а присутність пана Трампа засвідчила "дружбу через віки".
Раніше пан Макрон, стоячи у військовому джипі, оглянув війська.
Він зараз перебуває в Ніцці, де вшановують жертв минулорічного теракту на День Бастилії, коли народжений у Тунісі чоловік наїхав великою вантажівкою в святковий натовп на набережній, в результаті чого загинули 86 людей.
На початку церемонії вшанували людей, які проявили героїзм під час нападу.
Серед них - Франк Тер'є, який їхав на своєму самокаті поруч із вантажівкою, яка набирала швидкість, і стрибнув у кабіну, притиснувши водія до вікна у відчайдушній спробу зупинити вантажівку.
Пана Тер'є привітали овацією і нагородили найвищою державною нагородою Франції - Орденом почесного легіону.
Після серії нападів джихадистів у Франції надалі зберігається надзвичайний стан.