Дейдей отримав поранення в АТО - Сарган
Депутат Євген Дейдей отримав поранення під час бойових дій в районі промислової зони м. Авдіївка.
Про це у своєму Facebook повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.
За її даними, поранення не важке. Депутата поранили приблизно о 18:00 у п'ятницю.
"Після надання первинної медичної допомоги, з діагнозом осколкові поранення народного депутата направлено до військового шпиталю № 66 м. Покровська", - написала вона.
За фактом відкрито кримінальне провадження за статтею "терористичний акт".
Процесуальне керівництво у провадженні здійснює прокуратура Донецької області.