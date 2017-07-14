Дейдей отримав поранення в АТО - Сарган

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Депутат Євген Дейдей отримав поранення під час бойових дій в районі промислової зони м. Авдіївка.

Про це у своєму Facebook повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.

За її даними, поранення не важке. Депутата поранили приблизно о 18:00 у п'ятницю.

"Після надання первинної медичної допомоги, з діагнозом осколкові поранення народного депутата направлено до військового шпиталю № 66 м. Покровська", - написала вона.

За фактом відкрито кримінальне провадження за статтею "терористичний акт".

Процесуальне керівництво у провадженні здійснює прокуратура Донецької області.