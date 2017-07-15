До річниці путчу в Туреччині звільнили понад 7 тисяч держслужбовців

Копирайт изображения EPA Image caption Після спроби державного перевороту у 2016 році в Туреччині почалися масові арешти та звільнення у державному секторі

Декілька тисяч держслужбовців у Туреччині відсторонили від роботи внаслідок нового декрету. Про це свідчить державна Official Gazette, яка вийшла напередодні річниці спроби держперевороту в країні.

У списку звільнених - 2303 поліцейських, 546 військових, 302 викладачів, понад три тисячі співробітників різних міністерств: МВС, МЗС, Мін'юст, МОЗ і Міносвіти. Усього звільнили 7348 людей.

Спроба державного перевороту в Туреччині сталася у ніч на 16 липня 2016 року. Основні події розгорталися у двох найбільших містах країни - Стамбулі і Анкарі. Через протистояння загинули 260 людей.

Після придушення заколоту в Туреччині оголосили надзвичайний стан. Заарештували безпосередніх учасників путчу, а також понад 50 тисяч держслужбовців, у тому числі військових, суддів, викладачів університетів. Майже 150 тисяч людей звільнили через підозри у зв'язках із повстанцями.

Головним натхненником і організатором заколоту, турецька влада назвала ісламського проповідника Фетхуллаха Ґюлена - давнього опонента президента країни Реджепа Тайіпа Ердогана. Тоді ж в Анкарі почали вимагати екстрадиції Ґюлена зі Сполучених Штатів, де він живе з 1999 року.

Сам пан Ґюлен зазначає, що не має стосунку до спроби перевороту. Проповідник пообіцяв повернутися до Туреччини, якщо його вину доведуть.