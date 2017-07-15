Пентагон: лідера афганського осередку "ІД" ліквідували

Копирайт изображения Getty Images Image caption Американські та афганські сили убили та захопили сотні бойовиків "ІД" у 2017 році

Керівника осередку терористичного угруповання "ІД" в Афганістані Абу Саїда убили в результаті авіаудару ВПС США. Про це повідомили представники Пентагону.

Бойовика убили ще 11 липня у провінції Кунар на сході Афганістану.

Операцію провели, аби запобігти розповсюдженню "ІД" в Афганістані, додали в заяві.

У Пентагоні також повідомили, що їм вдалося разом із афганськими силами убити або взяти у полон сотні бойовиків "ІД" під час наступу цього року.

При цьому в "ІД" поки не заявляли про смерть Саїда.

Прес-секретар Пентагону Дана Уайт заявила, що Абу Саїда обрали керівником групи після того, як американські та афганські сили вбили попередніх лідерів "ІД" Хафіза Саєдхана у 2016 році та Абдула Хасіба на початку цього року.

"Ісламська держава" зіткнулася із озброєною опозицією з боку афганського Талібану і намагається збільшити свій вплив та обсяги території в Афганістані.

Кунар є однією із основних опорних пунктів угруповання "ІД", разом зі східною провінцією Нангархар.