Vogue вибачився за слова про трансгендерність

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Американський журнал Vogue вбачився за фразу про трансгендерность колишнього вокаліста поп-групи One Direction Зейна Маліка і його подруги.

В інтерв'ю журналу Малік і його подруга, американська модель Джіджі Хадід розповіли, позичають один у одного речі з гардеробу. Вони також сфотографувалися для обкладинки журналу в барвистому одязі "андрогінного стилю".

У коментарі до інтерв'ю автор журналу Vogue називає фотографію, де зображені молоді люди "обіймами гендер-флюїдів".

Визначення "гендер-флюїд" застосовують щодо тих, чиє гендерне сприйняття залежить від ситуації: такі люди можуть відчувати себе то чоловіками, то жінками, то людьми із подвійною статтю.

Читачі звернули увагу на недоречне вживання терміна. "Одяг не робить вас гендер-флюїдом", - вказали вони в соцмережах.

Багатьох обурила не лише помилка автора, а саме ставлення до теми трансгендерності.

"Якщо ви збираєтеся розповісти про трансгендерів, то поговоріть із представниками цієї спільноти. Пережитий досвід статевої невідповідності рідко буває таким кумедним і гламурним, яким його уявляє Vogue на своїй обкладинці", - пише автор журналу Cosmopolitan.

Судячи з одягу?

Інтерв'ю колишнього вокаліста One Direction і його подруги у Vogue надрукували у вигляді бесіди.

"Адже я постійно беру щось із твоєї шафи, правда?" - запитує Джіджі.

Співак відповідає, що він теж брав її футболку. "Мені вона подобається. Що з того, що вона затісна? І не має значення, що це жіноча футболка".

"Вірно. Важливо не те, чи це чоловіча чи жіноча, а те, щоб вона пасувала, і ви себе комфортно почували", - погоджується подруга Маліка.

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У коментарі до інтерв'ю автор журналу Майя Сінгер пише про новий молодіжний тренд - "байдуже ставлення до гендерних ознак".

"Для покоління цього тисячоліття такі поняття як "хлопчик" чи "дівчинка" мають невелике значення. Це помітно в тому, як одягається це покоління", - резюмує автор Vogue.

"Ми схибили"

Одним із перших вислів про трансгендерность героїв інтерв'ю висміяв поет Тайлер Форд, чий епіграф використали під час підготовки статті.

"Слово" транс- "у цьому інтерв'ю звучить лише одного разу. Це я його сказав", - і додав до свого твіту смайлик.

"Зейн і Джіджі ототожнюють із трансгендерами, бо позичають один в одного одяг?" - здивувалася журналіст і письменниця Ханна Оренштейн.

"Щось я не помітив, що Зейн носив жіночі сукні", - пише інший користувач.

"З і Д кажуть, що позичають один у одного одяг. Це досить серйозна підстава, аби оголосити їх гендер-флюїдами", - іронізує ще один читач.

В'їдливих коментарів написали так багато, що журналу довелося визнати, що стаття невдала.

"Цією розповіддю ми хотіли проілюструвати вплив трансгендерних груп на моду і культуру. Дуже шкодуємо, що в нашій статті неправильно відобразили цю ідею - ми схибили", - заявила представник Vogue.

У заяві зазначили, що журнал хоче продовжити висвітлення теми і обіцяє виявити охайність.