США пропонують виділити на допомогу Україні $410 млн
Комітет з питань асигнувань Палати представників Конгресу США пропонує виділити на допомогу Україні 410 млн доларів. Про це повідомляє посольство України у США.
"Попри суттєве скорочення загального бюджету Державного департаменту, кошторис допомоги Україні...зберегли на рівні 2017 року - у обсязі, що не менший за 410,465 мільйонів доларів", - йдеться у повідомленні.
У посольстві пояснили, що законопроект передбачає "Міжнародне військове фінансування", а також законодавчу можливість на додаткові кредитні гарантії.
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Раніше Палата представників Конгресу США ухвалила законопроект про фінансування Міноборони країни на 2017 рік.
Зокрема, у проекті передбачили заборону Пентагону виділяти кошти на військову співпрацю з Росією, доки ця країна не припинить "агресивну політику" стосовно України.