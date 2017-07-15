США пропонують виділити на допомогу Україні $410 млн

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Комітет з питань асигнувань Палати представників Конгресу США пропонує виділити на допомогу Україні 410 млн доларів. Про це повідомляє посольство України у США.

"Попри суттєве скорочення загального бюджету Державного департаменту, кошторис допомоги Україні...зберегли на рівні 2017 року - у обсязі, що не менший за 410,465 мільйонів доларів", - йдеться у повідомленні.

У посольстві пояснили, що законопроект передбачає "Міжнародне військове фінансування", а також законодавчу можливість на додаткові кредитні гарантії.

Раніше Палата представників Конгресу США ухвалила законопроект про фінансування Міноборони країни на 2017 рік.

Зокрема, у проекті передбачили заборону Пентагону виділяти кошти на військову співпрацю з Росією, доки ця країна не припинить "агресивну політику" стосовно України.