Донеччина: жінка загинула через вибух гранати на своєму подвір'ї
- 15 липня 2017
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У селі Покровьке Донецької області невідомий кинув гранату на територію приватного подвір'я, внаслідок чого загинула жінка. Про це повідомили в обласній поліції.
"В результаті вибуху постраждала 53-річна жінка, яка від отриманих травм померла у лікарні", - зазначили правоохоронці.
Поліцейські встановлюють обставини події та вживають заходів щодо затримання зловмисників.
Факт внесено до Журналу Єдиного обліку заяв та повідомлень громадян.