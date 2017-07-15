Донеччина: жінка загинула через вибух гранати на своєму подвір'ї

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У селі Покровьке Донецької області невідомий кинув гранату на територію приватного подвір'я, внаслідок чого загинула жінка. Про це повідомили в обласній поліції.

"В результаті вибуху постраждала 53-річна жінка, яка від отриманих травм померла у лікарні", - зазначили правоохоронці.

Поліцейські встановлюють обставини події та вживають заходів щодо затримання зловмисників.

Факт внесено до Журналу Єдиного обліку заяв та повідомлень громадян.