Клімкін: випадок Siemens у Росії має бути уроком для бізнесу

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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що випадок з компанією Siemens в Росії - це урок для всього відповідального бізнесу. Про це він написав у Twitter.

"Урок для всього відповідального бізнесу: будь-яка співпраця з Росією - це взаємодія з шахраями. Працюємо з цієї нагоди далі", - зазначив міністр і додав до повідомлення хештег #Siemens.

Скандал почався минулого тижня, коли Reuters повідомила, що Росія доправила газові турбіни виробництва німецького концерну Siemens до Криму.

Європейським компаніям заборонено постачати газове обладнання на півострів через санкції, запроваджені Євросоюзом після анексії півострова Росією у 2014 році.

"Протягом кількох місяців наш клієнт запевняв нас, що постачання до Криму не буде", - заявили раніше у Siemens.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Siemens заявили, що дві турбіни, привезені на об'єкт у Краснодарському краї, потім "проти волі компанії" потрапили до Криму

Німецький концерн Siemens раніше оголосив, що вживатиме юридичних заходів проти людей, причетних до постачання у Крим газових турбін, вироблених на підприємствах компанії.