49 дітей загинули на водоймах цього року - ДСНС
- 15 липня 2017
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В Україні від початку року на водоймах загинуло 49 дітей, з початку літа на річках та озерах - 35. Про це повідомили у ДСНС.
"Загалом з початку року на водоймах в країні вже загинуло 456 осіб. Врятовано 350 осіб, у тому числі 80 дітей", - зазначили рятувальники.
У ДСНС закликають громадян бути обережними під час відпочинку біля водойм.