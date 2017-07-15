49 дітей загинули на водоймах цього року - ДСНС

Копирайт изображения Getty Images

В Україні від початку року на водоймах загинуло 49 дітей, з початку літа на річках та озерах - 35. Про це повідомили у ДСНС.

"Загалом з початку року на водоймах в країні вже загинуло 456 осіб. Врятовано 350 осіб, у тому числі 80 дітей", - зазначили рятувальники.

У ДСНС закликають громадян бути обережними під час відпочинку біля водойм.