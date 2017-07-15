Добкін: сума застави у 150 млн грн є необґрунтованою
Депутат від фракції "Опозиційний блок" Михайло Добкін заявив, що не має 150 млн грн, щоб внести заставу для зміни запобіжного заходу. Про це він заявив журналістам у перерві судового засідання.
"Я вважаю, що така застава необґрунтована. Вона не стимулює підозрюваного не вчиняти дії, які можуть завадити слідству або призведуть до зникнення", - заявив він.
Пан Добкін вважає, що такий розмір застави встановили для того, щоб він не зміг вийти на свободу.
Депутат Вадим Новінський у свою чергу заявив, що всі 42 члена фракції "Опозицій блок" готові взяти на поруки Михайла Добкіна.
Він також сказав, що, аби вберегти пана Добкіна від СІЗО, гроші на заставу знайдуть.
У суботу Печерський районний суд Києва розпочав розгляд клопотання Генпрокуратури щодо обрання запобіжного заходу депутату Михайлу Добкіну.
Як стало відомо, прокуратура просить суд арештувати Михайла Добкіна і визначити розмір застави у щонайменше 150 мільйонів гривень.
У п'ятницю Михайло Добкін заявив журналістам, що готовий до арешту і не має наміру вносити заставу для зміни запобіжного заходу.
13 липня Верховна Рада зняла депутатську недоторканість із Михайла Добкіна і дала згоду на його затримання та арешт.
ГПУ підозрює Михайла Добкіна у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. На переконання прокуратури, міськрада незаконно виділила забудовникам у Харкові земельні ділянки загальною площею 77 гектарів.