Посадовцям Львівського бронетанкового обрали запобіжний захід

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Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід для п'ятьох посадовців Львівського бронетанкового заводу (ЛБЗ) у вигляді тримання під вартою протягом 60 діб. Розмір застави коливається від 1,6 млн грн до 2 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро на офіційному сайті.

Посадовців підозрюють у розтраті коштів держпідприємства на загальну суму 28,5 мільйонів гривень.

Детективи НАБУ встановили, що службовці ЗСУ у змові з представниками "Львівського бронетанкового заводу" реалізували корупційну схему із закупівлі запасних частин та комплектуючих до бронетанкового озброєння.

"...під виглядом і за ціною нових двигунів для танків Т-72 насправді було закуплено двигуни, які раніше були у використанні. До того ж ці вживані, а інколи й неробочі, двигуни у 2008-2009 роках вже були реалізовані підприємствам на внутрішньому ринку як надлишкове майно Міноборони", - йдеться в повідомленні НАБУ.

У п'ятницю посадовців затримали детективи НАБУ під керівництвом прокурорів САП.

Це начальник ЦБТУ ЗСУ Озброєння ЗСУ (генерал-майор), начальника відділу ЦБТУ ЗСУ Озброєння ЗСУ (полковник), директор та заступник директора ДП "Львівський бронетанковий завод".