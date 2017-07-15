Померла лауреат Філдсівської премії з математики Мар'ям Мірзахані

Копирайт изображения Courtesy of Maryam Mirzakhani Image caption У 2013 році у Мірзахані діагностували рак грудей

У США померла іранська математик Мар'ям Мірзахані. Три роки тому вона стала першою в історії жінкою - лауреатом Філдсівської премії, найпрестижнішої премії з математики.

Оскільки Нобелівську премію математикам не вручали, Філдсівську премію часто називають "Нобелівською премією для математиків".

Мар'ям Мірзахані було 40 років. У 2013 році у неї діагностували рак грудей.

Кілька тижнів тому у неї виявили метастази в кістковому мозку.

Філдсівську премію Мірзахані присудили в 2014 році за видатний внесок в динаміку і геометрію риманових поверхонь і теорію просторів їх модулів.

Таким чином, вона стала першою жінкою-лауреатом премії і першим лауреатом з Ірану.

"Я сподіваюся, що ця нагорода надихне багатьох дівчат і молодих жінок - в цій країні і по всьому світу - і допоможе їм повірити в свої сили і можливість стати лауреатом Філдсівсько їпремії", - сказала тоді член журі Франсес Кіруон.

Філдсівську премію вручають з 1936 року один раз в чотири роки на кожному міжнародному математичному конгресі.

Лауреатами стають двоє, троє чи четверо молодих математика молодше 40 років.

Мірзахані народилася 3 травня 1977 року.

У підлітковому віці вона двічі - в 1994 і 1995 роках - вигравала Міжнародну олімпіаду з математики.

У 1999 році вона переїхала в США.

У 2004 році Мірзахані отримала докторський ступінь з математики в Гарвадському університеті.

Вона спеціалізувалася на геометрії Лобачевського, теорії Тейхмюллера, ергодичній теорії і симплектичній геометрії.

З 2008 року вона викладала в Стенфордському університеті.

"Сьогодні згасло світло. Моє серце розбите ... Пішла так рано", - написав у Instagram її друг і колега Фіруз Надері.