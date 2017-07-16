Туреччина відзначає річницю невдалого липневого путчу

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виступив на мітингу в Стамбулі, присвяченому річниці спроби перевороту.

Виступ тривав перед натовпом людей на мосту над протокою Босфор, де раніше сталися зіткнення між військовими, які намагалися ініціювати переворот і цивільним населенням. Міст тепер носитиме назву Моста мучеників, пан Ердоган відкрив там меморіал.

У своєму емоційному виступі президент країни аявив, що рік тому турецький народ довів, що готовий пожертвувати всім, аби захистити країну.

"У людей тієї ночі не було зброї, у них були прапори, а найважливіше, що у них була віра", - заявив пан Ердоган.

Він також підтримав смертну кару для змовників.

Пізніше на мосту зачитали імена 34 людей, які там загинули під час зіткнень із військовими.

Десятки тисяч громадян Туреччини вийшли на вулиці, аби відзначити першу річницю невдалої спроби військового перевороту в країні.

Влада вже звільнила понад 150 тисяч державних службовців, нібито причетних до перевороту. Близько 50 тисяч людей заарештували.

Копирайт изображения EPA Image caption Десятки тисяч громадян Туреччини вийшли на вулиці, аби відсвяткувати річницю невдалої спроби військового перевороту в країні

Противники режиму звинувачують його в прагненні придушити опозицію.

15 липня оголосили в Туреччині національним святом.

Прем'єр-міністр Біна Їлдирим заявив на спеціальному засіданні меджлісу, що 15 липня 2016 року стало "другою війною за незалежність" після конфлікту, який привів до створення сучасної турецької держави на початку 1920-х років.

Під час виступу в парламенті, лідер опозиційної Республіканської народної партії Кемаль Кілікдароглу засудив дії уряду після перевороту.

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"Цей парламент, який витримав удари бомб, перетворився на кволий і нікчемний заклад. За минулий рік правосуддя в країні знищили. Замість швидкої нормалізації ввели постійний надзвичайний стан", - сказав він.

Стамбул обклеїли гігантськими офіційними плакатами, а між мінаретами розтягнули проурядові гасла.

Увечері в суботу президент Ердоган повернувся до Анкари, де виступив перед депутатами меджлісу опівночі. Саме в цей час рік тому стався наліт авіації заколотників на парламент.

Спроба державного перевороту в Туреччині сталася у ніч на 16 липня 2016 року. Основні події відбувалися у двох найбільших містах країни - Стамбулі і Анкарі. Через протистояння загинули 260 людей.

Головним натхненником і організатором заколоту турецька влада назвала ісламського проповідника Фетхуллаха Ґюлена - давнього опонента президента країни Реджепа Таїпа Ердогана. Тоді ж в Анкарі почали вимагати екстрадиції Ґюлена зі Сполучених Штатів, де він живе з 1999 року.

Копирайт изображения EPA Image caption Президент Ердоган прийшов на спеціальне засідання меджлісу в Анкарі

Сам пан Ґюлен заявляє, що не має стосунку до спроби перевороту. Проповідник пообіцяв повернутися до Туреччини, якщо його вину доведуть.

Кореспондент BBC в Туреччині Марк Лоуен зазначає, що через рік після спроби перевороту країна не є об'єднаною. Для половини країни 15 липня було днем її відродження; для іншої половини цей день означає загибель демократії.

Копирайт изображения AFP Image caption У ніч перевороту на вулиці Стамбула вийшли тисячі супротивників військових

Тисячі держслужбовців у Туреччині відсторонили від роботи за новим декретом.

Звільнили 2303 поліцейських, 546 військових, 302 викладачів університетів і понад три тисячі співробітників різних міністерств. Усього на цьому тижні звільнили 7348 людей.