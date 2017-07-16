В АТО один український військовий підірвався на міні - штаб

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За минулу добу бойовики 26 разів порушили перемир'я, один український військовий загинув через підрив на міні, ще один отримав поранення. Про це повідомляє штаб АТО.

"Після 18 години, основна активність ворога була зафіксована на маріупольському напрямку", - зазначили військові.

Бойовики стріляли по Красногорівці, селищу Новотроїцькому, поблизу Широкиного. Там один український військовий отримав поранення.

На донецькому напрямку бойовики вели вогонь по шахті Бутівка та Невельському.

"Українські опорні пункти в районі Авдіївки злочинці обстріляли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - зазначили у штабі.

На луганському напрямку бойовики застосовували гранатомети та стрілецьку зброю по селищам Малинівка, Жовте, Золоте, Станиця Луганська.