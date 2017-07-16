Помер актор Толоконніков, який зіграв у "Собачому серці"

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У Москві на 75-му році життя помер актор Володимир Толоконніков, який зіграв роль Шарикова у фільмі "Собаче серце". Про це "РИА Новости" повідомила представниця театру Лермонтова в Алмати.

За її словами, нещодавно актор повернувся у Москву після зйомок в Геленджику.

"Його син написав мені про це сьогодні о четвертій ранку (01.00 за київським часом)", - зазначила представниця театру.

Володимир Толоконніков - заслужений артист Казахстану. Коли він закінчив театральне училище в 1973 році, то виступав на сцені Республіканського академічного театру російської драми імені Лермонтова в Алмати.

Його найбільш відома роль Поліграфа Поліграфовича Шарикова у фільмі Володимира Бортка "Собаче серце" за повістю Михайла Булгакова.

Пан Толоконніков знявся у понад 60 повнометражних фільмах і серіалах. У 2007 році за роль Хоттабича в однойменній кінокомедії Петра Точиліна він отримав кінонагороду MTV в номінації "Краща комедійна роль".