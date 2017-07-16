В Україні вчетверо збільшать штраф за браконьєрство - наказ

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Штрафи за браконьєрство в Україні виростуть вчетверо, а покарання за знищення чи пошкодження гнізд, нір, бобрових загат, інших жител тварин збільшать у 5-10 разів. Про це повідомляє Державне агентство лісових ресурсів України.

У відомстві підкреслили, що окрім штрафу, доведеться компенсувати кошти, "які необхідно вкласти користувачу мисливських угідь на відтворення знищених браконьєром тварин".

Передбачена також адміністративна та кримінальна відповідальність.

Штраф за незаконне добування або знищення лося збільшили з 20 до 80 тисяч гривень, оленя європейського - з 15 до до 60 тисяч гривень, оленя плямистого - до 50 тисяч гривень, лані - з 10 до 40 тисяч гривень, козулі та муфлона - до 32 тисяч гривень, уточнилл у держагентстві.

Також збільшили суми відшкодування за незаконне добування або знищення хутрових і птахів.

"Зокрема, за бобра - 10 тис. грн (було 2600 грн); зайця-русака - 8 тис. грн (було 500 грн); бабака, куницю - 6 тис. грн (було 1500 грн); лебедя - 4 тис. грн (було 1 тис. грн); галагазів, гусей, кекликів, куріпок сірих, фазанів - 2 тис. грн (було 500 грн)", - уточнили у відомстві.

Нові штрафи введуть з 25 липня.