ОБСЄ: бойовики заявили, що смт Сєдове - прикордонна зона із особливим статусом

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У донецькій області бойовики самопроголошеної "ДНР" заборонили членам місії ОБСЄ проїзд до населеного пункту Сєдове та заявили, що він є "прикордонною зоною, у якій діє особливий статус в'їзду-виїзду". Про це йдеться у звіті місії ОБСЄ.

"На блокпості, який розташований приблизно за 1,2 км на північний захід від підконтрольного "ДНР" смт Сєдове озброєні члени "ДНР" зупинили патруль СММ і не дозволили йому проїхати далі дорогою в напрямку Сєдового, посилаючись на накази від своїх командирів", - йдеться у повідомленні.

Пізніше того ж дня один із бойовиків у цивільному одязі на тому ж блокпості у Сєдовому зупинив інший патруль. Він заявив представникам організації, що для в'їзду треба отримати попередній дозвіл, бо ця територія є "прикордонною зоною, у якій діє особливий статус в'їзду-виїзду".

Невдовзі троє озброєних чоловіків у формі військових підійшли до патруля СММ.

"Вони відмовилися представитися і в агресивній формі вимагали, щоб спостерігачі залишили цей район. Патруль СММ поїхали з блокпосту", - зазначили у місії.

Водночас місія констатує, що у Донецькій та Луганській областях зменшилась кількість порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом.