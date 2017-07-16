По Красногорівці випустили 50 снарядів - Генштаб

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За підрахунками Генерального штабу ЗСУ, за минулу добу бойовики випустили майже 50 снарядів по Красногорівці. Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

Обстрілювали Красногорівку з мінометів і танків.

Після опівночі диверсійно-розвідувальна група бойовиків у складі до 7 осіб підійшла до спостережного пункту українських військ поблизу Кримського та відкрила вогонь. Військовослужбовці відкрили вогонь у відповідь, повідомив полковник Лисенко.

По Трьохізбенці бойовики вели вогонь з мінометів.

Після 22 години бойовики здійснили артилерійський обстріл Широкиного.

Як повідомляв зранку прес-центр АТО, за минулу добу бойовики 26 разів порушили перемир'я, один український військовий загинув через підрив на міні, ще один отримав поранення.

Бойовики звинувачують в обстрілах українських військових.