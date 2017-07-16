На Херсонщині виростили величезний рисовий портрет Шевченка

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У Херсонській області виростили портрет Тараса Шевченка площею 1370 кв.м.

Копирайт изображения Автор фото Дмитро Єсипчук

Портрет створили за допомогою рису з чорним листям по зеленому полю. Про це ВВС Україна розповіла Лана Ветрова з Національного реєстру рекордів. Вона запевнила, що його видно з космосу.

Автори портрету - вчені, селекціонери Інституту рису НААН України.

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"Нас вразила точність передачі всіх штрихів портрету. Це новий рекорд України в категорії "Наука і технології", - зазначила пані Ветрова.

Рекорд зафіксували 15 липня.

Копирайт изображения Facebook Лана Ветрова Image caption Тризуб з рису був менший за портрет Шевченка

Минулого року у цьому ж Інституті рису виростили у полі великий тризуб. Його розміри були втричі менші, за портрет Шевченка.

Також пані Ветрова розповіла про вирощений у кукурудзяному полі лабіринт у формі карти України. Такий лабіринт є під Києвом.