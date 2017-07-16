У Києві оголосили штормове попередження

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У столиці України оголосили штормове попередження. Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій.

У Києві очікуються пориви вітру 15-20 метрів на секунду. Погіршення погоди очікується в найближчу годину та до кінця доби.

У центральних регіонах опадів не очікується, вдень температура повітря складе від +21 до +26.На півдні країни також без опадів, вдень температура повітря складе від +25 до +28.