У Києві оголосили штормове попередження
- 16 липня 2017
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У столиці України оголосили штормове попередження. Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій.
У Києві очікуються пориви вітру 15-20 метрів на секунду. Погіршення погоди очікується в найближчу годину та до кінця доби.
У центральних регіонах опадів не очікується, вдень температура повітря складе від +21 до +26.На півдні країни також без опадів, вдень температура повітря складе від +25 до +28.