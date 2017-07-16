Капітан Мур і сміттєвий острів: хрестовий похід проти пластику в океані
Капітан Чарльз Мур стояв біля витоків відкриття "Великої сміттєвої плями" в Тихому океані в 1997 році. Зараз він виявив у південній півкулі ще одне гігантське скупчення пластика площею 2,5 млн кв. км.
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Пластик не розкладається остаточно, і його мікроскопічні волокна потрапляють до харчового ланцюжка морських мешканців, завдаючи більше шкоди світовому океану.
У Північній півкулі сміття потрапляє до океану в основному з землі. На півдні справи йдуть інакше, з'ясувала остання експедиція Мура до островів Пасхи і Робінзона Крузо.
Вона дозволила "закрити велику діру" в наших знаннях, каже океанограф Ерік ван Себіл з Утрехтського університету.
"В океані майже не залишилося районів, незабруднених пластиком. Це лякає".
Сміття накопичується в циклах океанських течій, і якщо у Північній півкулі феномен добре вивчений, то Південною вчені мало цікавилися.
Капітан Мур, який щойно повернувся з тих широт із зразками і пробами, каже, що на відміну від північної плями на півдні основне джерело забруднення - риболовецькі судна.
Місія експедиції Мура - зібрати проби мікропластику і з'ясувати його обсяги, райони концентрації і походження, щоб зрозуміти глобальний масштаб проблеми.
Інше завдання - оцінити наслідки забруднення для фауни південної частини Тихого океану.
Найбільше сімейство глибоководних риб - міктофові - складають важливу частину раціону китів, кальмарів і пінгвінів.
І якщо вони наковтаються мікропластику, наслідки можуть призвести до ефекту доміно у всьому харчовому ланцюжку, попереджають вчені.