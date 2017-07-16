Капітан Мур і сміттєвий острів: хрестовий похід проти пластику в океані

Копирайт изображения ALGALITA Image caption Експедиція капітана досліджує забруднення океану

Капітан Чарльз Мур стояв біля витоків відкриття "Великої сміттєвої плями" в Тихому океані в 1997 році. Зараз він виявив у південній півкулі ще одне гігантське скупчення пластика площею 2,5 млн кв. км.

Пластик не розкладається остаточно, і його мікроскопічні волокна потрапляють до харчового ланцюжка морських мешканців, завдаючи більше шкоди світовому океану.

У Північній півкулі сміття потрапляє до океану в основному з землі. На півдні справи йдуть інакше, з'ясувала остання експедиція Мура до островів Пасхи і Робінзона Крузо.

Вона дозволила "закрити велику діру" в наших знаннях, каже океанограф Ерік ван Себіл з Утрехтського університету.

"В океані майже не залишилося районів, незабруднених пластиком. Це лякає".

Копирайт изображения ALGALITA Image caption Капітан Мур з 1997 року ходить морем у пошуках пластика

Сміття накопичується в циклах океанських течій, і якщо у Північній півкулі феномен добре вивчений, то Південною вчені мало цікавилися.

Капітан Мур, який щойно повернувся з тих широт із зразками і пробами, каже, що на відміну від північної плями на півдні основне джерело забруднення - риболовецькі судна.

Місія експедиції Мура - зібрати проби мікропластику і з'ясувати його обсяги, райони концентрації і походження, щоб зрозуміти глобальний масштаб проблеми.

Копирайт изображения ALGALITA Image caption Велика частина пластика - це мікрочастинки, які плавають на поверхні океану

Інше завдання - оцінити наслідки забруднення для фауни південної частини Тихого океану.

Найбільше сімейство глибоководних риб - міктофові - складають важливу частину раціону китів, кальмарів і пінгвінів.

І якщо вони наковтаються мікропластику, наслідки можуть призвести до ефекту доміно у всьому харчовому ланцюжку, попереджають вчені.