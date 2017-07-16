Головну роль у серіалі "Доктор Хто" зіграє жінка

Копирайт изображения ВВС Image caption Джоді Уіттакер буде новим Доктором Хто

Актриса Джоді Уіттакер зіграє 13-го володаря часу у відомому британському серіалі "Доктор Хто". Цю роль вперше зіграє жінка.

Джоді Уіттакер у новому образі глядачі побачили в трейлері, який показав BBC One наприкінці фіналу Вімблдону.

Головний герой серіалу, Доктор Хто, мандрує у часі і просторі і має властивість регенерувати, що дозволяє грати цю роль різним акторам.

35-літня Уіттакер вперше з'явиться у новій ролі у Різдвяному випуску. Вона розповіла, що почувається неймовірно і приголомшливо і це велика честь для неї.

Актриса просить фанатів не лякатись через її стать.

"Ми живемо у захоплюючі часі, а Доктор Хто репрезентує це захоплення змінами", - сказала вона, додавши, що фанати прожили стільки змін, і це лише одна з них, але зовсім не страшна.

Актор Пітер Капальді, який зіграв 12-го "Доктора Хто", оголосив, що йде з серіалу у січні.

Серіал "Доктор Хто" уперше вийшов на екрани у 1963 році. У 2005-му його перезапустили.