Гройсман вважає, що залученням іноземців до влади зловживали

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Прем'єр Володимир Гройсман вважає, що реформи в Україні мають проводити громадяни України, але не виключає залучення іноземних фахівців. Про це він заявив ефірі "112 Україна" в неділю.

Володимир Гройсман зазначив, що на певному етапі в Україні зловживали залученням іноземних фахівців.

"Я вважаю, що Україну повинні будувати українці, і я глибоко в цьому переконаний, зараз навіть більше. Не без того, що ми можемо запрошувати тих чи інших фахівців, які відомі, але за великим рахунком ми повинні побудувати свій будинок самостійно", - сказав він.

Раніше в уряді працювати такі високопосадовці-іноземці: громадянин Грузії Олександр Квіташвілі (міністр охорони здоров'я), громадянка США Наталя Яресько (міністр фінансів), громадянин Литви Айварас Абромавічус (міністр економіки).

Громадянин Грузії Давід Сакварелідзе був призначений заступником генпрокурора. Наразі з ГПУ він пішов.

"Укрзалізницю" зараз очолює поляк Войцех Балчун.